Quallen-Schleim könnte zum Beispiel in Kläranlagen helfen, die feinen Plastikpartikel herauszufiltern. Daran forscht die Meeresbiologin Jamileh Javidopour von der Uni Süddänemark in Odense im Rahmen eines EU-Projekts. Sie hat im dpa-Interview gesagt, dass Laborversuche mit Quallenschleim schon funktioniert haben. In drei Jahren soll demnach ein Prototyp eines Mikroplastikfilters fertig sein.

Weitere mögliche Anwendungen für Quallen könnten laut der Forscherin die Herstellung von Bio-Dünger, Fischfutter und Kosmetikprodukte sein. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt "GoJelly" wird von der EU mit rund sechs Millionen Euro unterstützt. Es läuft seit 2018 und noch bis Ende 2021. Beteiligt sind 16 Forschungseinrichtungen aus acht Ländern, darunter Israel und China.