Nach der Einschätzung von Forschenden drohen in Zukunft noch viel verheerendere Pandemien als Corona.

In einem Bericht des Weltbiodiversitätsrates in Bonn steht, dass die Menschheit sich fundamental umstellen muss, wenn sie weitere Pandemien verhindern will. Der Grund ist, dass die Ausbreitung von Erregern, wie jetzt bei Corona, durch Menschen angetrieben wird. Durch Landwirtschaft, Konsum, Handel und Produktion gibt es einen zu engen Kontakt zwischen Wildtieren, Nutztieren, Krankheitserregern und Menschen.

1,7 Milliarden unentdeckte Viren

Die 22 Fachleute hinter dem Bericht schätzen, dass zur Zeit rund 1,7 Millionen unentdeckte Viren in Säugetieren und Vögeln schlummern - knapp die Hälfte habe das Potenzial, Menschen zu infizieren.

Die Forschenden fordern, dass die Menschen aufhören, die Lebensräume der Wildtiere und Ökosysteme zu zerstören. Praktisch heißt das: Landwirtschaft, Produktion, Handel und Konsum müssten radikal nachhaltig werden.



Fleisch essen ist riskant

Als konkretes Beispiel nennen die Fachleute, Fleisch höher zu besteuern - weil der Verzehr von Fleisch ein großes Risiko bei der Übertragung von Erregern ist und weil der Konsum zu einer immer größeren Ausbreitung landwirtschaftlicher Fläche führt.

All das könnte sich aber finanziell lohnen: Die Forschenden rechnen vor, dass es die Weltgemeinschaft hundertmal weniger kosten würde, das Risiko für weitere Pandemien zu senken, als eine weitere bewältigen zu müssen.