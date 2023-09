Plastik zu recyclen ist nicht genug, wir müssen weniger Plastik herstellen und verwenden.

Das fordert die Leiterin der Uno-Umweltabteilung, Inger Andersen, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Bisher nimmt die Produktion von Kunststoffen immer weiter zu. In den letzten zwanzig Jahren hat sie sich verdoppelt. Viel Plastikmüll gelangt in die Umwelt: in die Meere und als Mikroplastik sogar in unsere Körper. Andersen fordert auch darüber nachzudenken, wie unsere Konsumgüter anders gestaltet werden können: Saftkonzentrat könnte zum Beispiel als Pulver in einer Papiertüte verkauft werden. Dann mischt man das Wasser erst zu Hause dazu.

Vor zwei Wochen wurde eine erste Version des neuen internationalen Abkommens gegen die Plastikverschmutzung veröffentlicht. Es soll bis Ende nächsten Jahres fertig werden. 175 Länder haben sich daran beteiligt.