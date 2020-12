Der US-Elektroautobauer Tesla darf auf Teilen seiner Baustelle in Grünheide bei Berlin auch weiter keine Waldfläche abholzen.

Dabei geht es um die Randbereiche der Baustelle. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, nach einer Beschwerde der Umweltverbände NABU und Grüne Liga. Vorher hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) das Fällen der Bäume dort genehmigt.

Die Umweltschutzverbände wollen verhindern, dass gut 80 Hektar Wald gerodet werden. Sie begründen das mit dem Artenschutz für Zauneidechsen und Schlingnattern.

Tesla will das Werk in Grünheide ab Sommer nächsten Jahres in Betrieb nehmen. Dort sollen erst mal rund 500.000 Elektroautos produziert werden.