Er hat für seine Universelle Erklärung der Rechte des Baumes inzwischen viele Unterstützerinnen und Unterstützer weltweit gefunden - zum Beispiel Umweltschutzorganisationen in Kanada oder Spanien - und eine entsprechende Online-Petition haben bislang 70.000 Menschen unterzeichnet.

Rey will mehr Respekt für Bäume schaffen und die Waldzerstörung stoppen. Der Appell für die Rechte des Baumes ging schon an EU und Uno. Er könnte, so die Idee, rechtliche Grundlage sein für Klagen gegen Waldzerstörer. Zwar könne ein Baum nicht klagen, aber der Respekt vor ihm könnte so von Menschen und Organisationen eingeklagt werden.