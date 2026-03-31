Ein Forschungsteam unter Leitung der Berliner Humboldt-Uni sagt: Das hatte nicht nur mit heißerem, trockenerem Wetter durch den Klimawandel zu tun. Sondern auch mit der Landwirtschaft. In der Studie geht es um den Gran Chaco, ein riesiges Wald- und Savannengebiet im Inneren Südamerikas. Das Forschungsteam hat zehntausende Satellitenbilder der Region seit den 1980er Jahren ausgewertet. Es zeigte sich: Besonders in trockenen Jahren gab es mehr Brandrodungen - vor allem dort, wo Wald für Soja-Anbau und Rindfleischproduktion zurückgedrängt wird. Ein Grund, dass das vor allem in trockeneren Phasen passierte, könnte sein, dass Holz dann besser brennt.

Die Studie ist auch interessant vor dem Hintergrund einer neuen EU-Verordnung. Ab dem nächsten Jahr dürfen Produkte wie Soja oder Rindfleisch nicht mehr auf Flächen erzeugt werden, die nach 2020 noch entwaldet wurden.



