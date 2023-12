Die Ermittlenden in Schweden sprechen vom größten Umweltverbrechen, das das Land bisher erlebt hat.

Im sogenannten Think-Pink-Skandal sind jetzt elf Verdächtige angeklagt worden - darunter die Chefin des früher gefeierten Abfall-Entsorgungsunternehmens NMT Think Pink. Die selbsternannte "Queen of trash" war mit rosafarbenen Müllsäcken als Markenzeichen bekannt geworden.

Jahrelang soll ihre Firma Abfall aber nicht ordnungsgemäß entsorgt haben, Schätzungen zufolge Hunderttausende Tonnen. Der Müll wurde laut Anklage illegal an rund 20 Orten in etlichen schwedischen Gemeinden abgeladen und Giftstoffe zum Teil einfach vergraben. Den Ermittlungen zufolge wurden unter anderem schädliche Mengen an Arsen, Dioxin, Blei, Zink, Kupfer und Erdölprodukten gefunden.

Die Abfälle sollen auch mehrere Feuer und Explosionen mit giftigem Rauch ausgelöst haben. Vor drei Jahren zog der unter anderem über Teile der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Die Anklagten weisen die Vorwürfe zurück, der Prozess wird wohl mehrere Wochen dauern.