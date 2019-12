Das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier - das ist, was in den Augen der Umweltstiftung WWF gerade passiert.

Die Umweltstiftung verweist auf die aktuelle Rote Liste der Weltnaturschutzunion. Auf der stehen inzwischen mehr als 30.000 Tiere. 6400 davon könnten schon bald ganz verschwinden.

Der WWF selbst hat heute seine Liste der Gewinner und Verlierer im Tierreich von 2019 vorgestellt. Als Verlierer gelten unter anderen die Eisbären. In vielen Regionen gibt es immer weniger davon - der WWF sagt: Die Klimakrise ist schuld. Auch das Sumatra-Nashorn ist auf der Negativ-Liste: In Malaysia ist das Letzte im November gestorben - in Indonesien leben noch 80. Auch den Koalas geht es schlecht: Bei den Buschbränden in Australien sind mehr als 2000 Tiere verbrannt - große Teile ihrer Lebensräume wurden zerstört.

Zu den Gewinnern gehört dagegen zum Beispiel das Hirschferkel. Letzten Monat haben Forscher das erste Mal seit 30 Jahren wieder so ein Tier in Vietnam gesichtet. Sein letzter bekannter Artgenosse war 1990 von einem Jäger erschossen worden.