In den Meeren ist immer weniger Sauerstoff gebunden - und das wird zunehmend zum Problem für Fische.

Das geht aus einem neuen Bericht hervor, den die Weltnaturschutzunion bei der Weltklimakonferenz in Madrid vorgestellt hat. Demnach sind weltweit etwa 700 Meeresregionen vom sinkenden Sauerstoffgehalt betroffen. Unter anderem auch die Ostsee.

Die Autoren nennen dafür zwei Gründe: Zum einen führen laut dem Bericht die wärmeren Temperaturen dazu, dass Meerwasser weniger Sauerstoff enthält. Zum anderen führe die Verschmutzung der Gewässer mit Nährstoffen vor allem in Küstenregionen, zum Beispiel durch Fischzuchten oder durch Düngemittel, dazu, dass mehr Algen wachsen. Die verbrauchen dann auch mehr Sauerstoff.

Die Weltnaturschutzunion betonte, dass der Rückgang des Sauerstoffs Fische zwingt, in höhere, sauerstoffreichere Wasserschichten auszuweichen. Dort steige dann aber auch ihr Risiko, gefangen zu werden - was zur Überfischung der Meere beiträgt. In sauerstoffarmen Gewässern können Mikroben, Quallen und Tintenfische besser überleben als Fische.