Der Dreck in der Luft in unseren Städten ist ungesund, zum Beispiel für die Atemwege. Eine neue Studie hat ergeben: Er ist auch schlecht für die Haare.

Die Studie kommt von Forschenden aus Luxemburg und - es liegt nahe - einem Shampoohersteller. Das Team hat Haarproben von insgesamt 200 Frauen in China untersucht, die in zwei verschiedenen Städten leben: Baoding und Dalian. Das Klima in beiden Städten ist ähnlich, auch ihre Lage. Der Unterschied: In Baoding ist die Luft deutlich dreckiger als in Dalian. Dort gibt es mehr Feinstaub, Ozon und Stickoxide, aber auch mehr organische Schadstoffe in der Luft.

Die waren es am Ende, die den Haaren laut Studie am meisten schadeten. Genauer gesagt: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Die entstehen unter anderem, wenn Kohle und Öl verbrannt werden. Laut Studie zeigten die Haare öfter Alterserscheinungen und wurden brüchig, wenn sich die Kohlenwasserstoffe darin angereichert hatten.

Eine weitere Folge: Die Schadstoffbelastung machte die Haare auch empfindlicher für UV-Licht. Bei 60 Sonnentagen brachen die belasteten Haare doppelt so oft wie die unbelasteten.