Mikroplastik hat sich schon in großen Teilen der Ozeane verteilt - selbst auf dem Grund der Tiefsee ist es angekommen.

Forschende haben im Kurilen-Kamtschatka-Graben im West-Pazifik sogar mehr der winzigen-Plastikteilchen nachgewiesen als angenommen. Dabei stammen die Sediment-Proben aus einer Tiefe zwischen 5700 und knapp 9500 Metern. Sie waren vor einigen Jahren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter anderem der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung gesammelt worden.

Pro Kilogramm Sediment fanden sich zwischen gut 200 und fast 1600 Teilchen Mikroplastik. Keine der 13 Proben war laut den Forschenden frei von Plastik. Sie sehen darin eine Gefahr für die biologische Vielfalt der Tiefsee. Denn bisher habe der tiefste Meeresgrund als eine vergleichsweise unbeeinflusste und stabile Umgebung gegolten, in der sich das Mikroplastik nicht so stark verteilt.

Plastikmüll wird insbesondere über Flüsse und Abwasser ins Meer geschwemmt. Größeres Plastik zerfällt im Laufe der Zeit zu immer kleineren Teilen. Einiges sammelt sich in riesigen Müllteppichen an der Oberfläche der Meere, der Großteil sinkt jedoch ab, bis hinunter in maritime Gräben in tausenden Metern Tiefe.