Forschende der Uni Toulouse haben in einer entlegenen Gegend in den Pyrenäen jede Menge Mikroplastik entdeckt - und das kommt ihrer Meinung nach aus der Atmosphäre. Die Wissenschaftler haben in dem einsamen Gebiet monatelang Partikelfallen und Regenwasserfilter untersucht. Darin fanden sie täglich so viel Mikroplastik wie in der Luft von Mega-Citys wie Paris oder dem chinesischen Dongguan. In dem untersuchten Gebiet gibt es allerdings weder größere Städte noch Industrieanlagen. Die Forscher gehen deswegen davon aus, dass das Plastik über die Atmosphäre in die Pyrenäen gelangt ist. Woher es ursprünglich stammt, muss noch untersucht werden.