In Neuseeland sind nach offiziellen Angaben drei Viertel der Flüsse und Seen so verschmutzt, dass man nicht mehr darin schwimmen kann.

Dagegen will die Regierung jetzt mit einem ehrgeizigen Plan vorgehen. Innerhalb von zehn Jahren sollen die Gewässer im Land wieder an ihre ursprüngliche Qualität heranreichen. Dafür nimmt die Politik vor allem die Landwirtschaft in die Pflicht: Bauern dürfen zum Beispiel Kühe nicht mehr durch Flüsse teiben. Uferregionen können künftig nur noch dann in Weideland oder Anbauflächen umgewandelt werden, wenn das die Umwelt nicht belastet. Außerdem müssen die Betreiber solcher Flächen dafür sorgen, dass nicht zu viel Nitrat, etwa durch Düngemittel, in die Gewässer gelangt.

Der neuseeländische Umweltminister David Parker sagte, die Süßwasservorkommen des Landes seien jahrelang vernachlässigt worden. Drei Viertel der Süßwasserfische seien vom Aussterben bedroht. Für die schlechte Wasserqualität wird vor allem die Milch- und Viehwirtschaft verantwortlich gemacht. Auf der anderen Seite klagen Bauern in Neuseeland, dass zu strenge Umweltgesetze ihre Lebensgrundlage zerstören.