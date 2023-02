Unser Plastikmüll verteilt sich bis in die Arktis.

Das hat das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven festgestellt. Es bat Touristen, an den Stränden der Arktis Plastikteile einzusammeln und untersuchte den Müll. Von dem, was die Forschenden zuordnen konnten, stammte ein Drittel aus Europa, ein großer Teil davon aus Deutschland.

Die Touristen sammelten insgesamt 23.000 Teile Müll, meistens aus Plastik. Bei etwa einem Prozent davon konnte man noch Aufschriften oder Einprägungen lesen. Das meiste kam aus Ländern, die an die Arktis grenzen, aus Russland und Norwegen. Acht Prozent stammten aber auch aus Deutschland und ein Teil der Plastikstücke gelangte sogar von noch weiter weg an die Fundstelle - aus Brasilien, China oder den USA.

Eine Expertin des Instituts kritisiert, dass selbst Länder wie Deutschland, die sich ein besseres Abfall-Management leisten könnten, zur Verschmutzung von fernen Ökosystemen beitragen.