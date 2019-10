Marburger Zellbiologen haben jetzt möglicherweise einen Fortschritt im Kampf gegen die Verschmutzung geschafft. Sie haben in Meeresalgen ein Enzym eingesetzt, das Kunststoff abbauen kann. Nach eigenen Angaben zeigen ihre Labor-Untersuchungen, dass sich so prinzipiell der Kunststoff PET aus Meereswasser entfernen lässt. PET wird unter anderem bei der Herstellung von Plastikflaschen verwendet. Laut Biologe Daniel Moog gehen Schätzungen davon aus, dass es im Jahr 2050 in den Ozeanen mehr Plastik als Fische geben wird.

Dass Bakterien PET generell abbauen können, ist schon länger bekannt. Bisher waren die Mikroorganismen aber nicht gut an das Salzwasser im Meer angepasst.

Die Forschenden bauten daher eine maßgeschneiderte Version eines Bakterien-Gens in eine Meeres-Alge ein. Sie glauben, dass die veränderte Alge helfen kann, PET klimafreundlich zu recyceln. Die Wissenschaftler schlagen Klärwerk-ähnliche Anlagen vor, in denen die veränderte Alge das Mikroplastik der Ozeane abbaut.