So könnten unsere Nachfahren einmal die heutige Zeit nennen, schreibt der britische Guardian. Die Zeitung zitiert eine Forscherin, laut der sich seit 1945 immer mehr Plastik in den jüngsten Gesteinsschichten ablagert. Gemessen wurde das an einem Abschnitt der kalifornischen Küste. Dort werden seit den 1830er Jahren Untersuchungen gemacht und der Anstieg von Plastik ist offenbar deutlich sichtbar. Das meiste dort nachgewiesene Mikroplastik stammt aus Kleidung, es kommt über die Waschmaschine ins Abwasser und wieder ins Meer.

Den Anstieg von Plastikpartikeln in Gesteinsschichten zeigt eine Studie im Fachmagazin Science Advances.