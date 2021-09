Wenn Korallenriffe absterben, geht nicht nur ein besonderes Ökosystem verloren, sondern auch eine wichtige Ressource für den Menschen.

Denn: Korallenriffe bieten Nahrung und Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was das konkret bedeutet, haben Forschende aus Kanada und den USA untersucht.

Weniger Fischfang, weniger Küstenschutz

Sie schreiben, dass Fischerinnen und Fischer in Korallengebieten seit 20 Jahren kontinuierlich weniger fangen. Im Schnitt haben sie inzwischen nicht mal mehr halb so viel in den Netzen wie noch in den 50er Jahren. Korallenriffe sind in vielen Regionen außerdem ein Wirtschaftsfaktor und bieten Schutz vor Stürmen - allerdings ist die Wirkung heute nur noch halb so stark wie noch vor 70 Jahren.

Die Forschenden schreiben, dass darunter vor allem Küstengemeinschaften etwa in Indonesien und der Karibik leiden. Sie seien von den Korallenriffen abhängig.