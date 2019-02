Die Behörde hatte mit dem Brexit argumentiert, um aus ihrem Mietvertrag rauszukommen. Denn der wurde für 25 Jahre abgeschlossen, hat keine Ausstiegsklauseln und läuft noch bis 2039. Die vereinbarte Gesamtmiete liegt bei insgesamt rund 500 Millionen Pfund. Ein Richter hat jetzt entschieden: der Brexit ist kein Grund, um aus dem Vertrag auszusteigen.

Die Behörde wird jetzt also vermutlich weiter Miete zahlen - das Londoner Büro wird in aber jedem Fall aufgegeben. Bis Ende März sollen die 900 Mitarbeiter plus Familien in die Niederlande ziehen. Die Agentur überprüft Arzneimittel in der gesamten EU.