Portugal schickt ein fast 200 Jahre altes Herz nach Brasilien: das sogenannte Befreier-Herz.

Es ist das konservierte Organ von Kaiser Dom Pedro: Der Portugiese war als Peter I. bis 1831 erster Kaiser von Brasilien. Wie die portugiesische Zeitung "Público" berichtet, wird das Herz als Leihgabe geschickt, zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung von Brasilien. Dom Pedro wird in Brasilien als "Befreier" verehrt, weil er die Unabhängigkeit von Portugal ausgerufen hat.

Sein Herz wird seit Mitte der 1830er Jahre in einer Kirche in Porto aufbewahrt, als Reliquie in einem Glasbehälter. Die sterblichen Überreste ohne das Herz wurden schon vor 50 Jahren nach Brasilien gebracht und dort beigesetzt.