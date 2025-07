Tiefseegräben im Pazifischen Ozean sind die tiefsten Stellen der Erde.

Sie gelten als ziemlich lebensfeindlich - weil es in 10.000 Metern Tiefe kaum Licht und organische Nährstoffe gibt und ein hoher Druck herrscht. Tauchgänge mit einem chinesischen Spezial-Forschungsboot haben jetzt aber gezeigt: In den Tiefseegräben gibt es ganze Ökosysteme mit tausenden auch größeren Tieren, vor allem Muscheln und Würmer.

Symbiose mit Bakterien

Das Besondere an vielen von ihnen: Sie beziehen ihre Energie aus chemischen Verbindungen wie Methan und Schwefelwasserstoff. Dafür leben sie zum Teil in einer Symbiose mit Bakterien, die diese Stoffe in lebenswichtige Nährstoffe umwandeln. Die Forschenden sagen, diese sogenannte Chemosynthese ist in der Tiefsee offenbar weiter verbreitet als gedacht. Und: In der Tiefsee leben wohl mehr Arten als bisher gedacht, und das müsse man auch bei Tiefsee-Bergbau-Projekten bedenken.