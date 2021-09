Hochbegabte Kinder haben nicht automatisch gute Leistungen in der Schule. Manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall.

Die Wissenschaft spricht dann von Underachievement. Warum Hochbegabte unter ihren Fähigkeiten bleiben, das wollte ein Team der Uni Würzburg wissen. Sie haben eine einjährige Längsschnittstudie mit hunderten Sechst- bis Achtklässlern gemacht. Dabei zeigte sich: Hochbegabten Underachievern fehlte es häufig an Lernstrategien. Eine Forscherin im Projekt sagt, dass das daran liegen könnte, dass den Kindern in der Grundschule alles zuflog und sie diese nicht benötigt haben. Außerdem hatten Underachiever seltener Lesestrategien entwickelt - und konnten kaum sagen, ob sie einen Text verstanden hatten.

An diesen Stellen wollen die Würzburger Forschenden jetzt ansetzen. Sie planen, in einer Anschlussstudie ein Training zu entwickeln, damit hochbegabte Underachiever das Lernen lernen - und so ihre Fähigkeiten besser nutzen können.