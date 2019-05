Das gibt es wie Sand am Meer - dieses Sprichwort könnte bald die umgekehrte Bedeutung haben.

Denn Sand ist gemessen am Volumen nach Wasser der am meisten gehandelte Rohstoff der Welt. Das Uno-Umweltprogramm Unep schätzt, dass sich die Nachfrage nach Sand und Kies in den letzten 20 Jahren verdreifacht hat. Im Moment werden bis zu 50 Milliarden Tonnen pro Jahr gehandelt. Grund sind die wachsenden Städte - die werden aus Stahlbeton gebaut, für die Sand gebraucht wird.

Auch Glas wird aus Sand hergestellt, ebenso wie in Computern oder Seife Sand steckt. Der Rohstoff ist so begehrt, dass laut Unep mafiöse Strukturen rund um den illegalen Sandabbau entstanden sind. Die Uno-Organisation warnt vor den Folgen für die Umwelt. Denn der Sandabbau führe an Küsten- und Flusslandschaften immer öfter zu Überschwemmungen.