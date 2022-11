Gletscher gibt es zum Beispiel in den Dolomiten, am Kilimandscharo und im Yellowstone-Nationalpark - aber womöglich nicht mehr lange.

Ein Bericht der Uno-Kulturorganisation Unesco geht davon aus, dass bis 2050 ein Drittel der Gletscher in Welterbe-Gebieten verschwinden wird - wegen der Klimaerwärmung. Demnach schmelzen aktuell jedes Jahr 58 Milliarden Tonnen Eis an insgesamt 18.600 Gletschern - seit dem Jahr 2000 immer schneller, weil die CO2-Emissionen so hoch sind. Das könne in Zukunft unter anderem dazu führen, dass Millionen Menschen durch den ansteigenden Meeresspiegel vertrieben werden.

In dem Bericht steht aber auch, dass zwei Drittel der Welterbe-Gletscher noch gerettet werden können - und zwar, wenn die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt wird. Das ist nach Meinung von Fachleuten nur noch möglich, wenn politisch radikal umgesteuert wird.