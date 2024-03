Die Berliner Technokultur gehört ab sofort zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland.

Außerdem haben es das Bergsteigen in Sachsen, die Finsterwalder Sangestradition und die Schwälmer Weißstickerei neu in das Verzeichnis geschafft. Und auch der Perchtenlauf - ein winterlicher Umzugsbrauch aus Kirchseeon in Bayern und der Viez - ein Apfelwein sind jetzt dabei.

Insgesamt hat das undesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes jetzt 150 Einträge. Vorschläge für das Verzeichnis können von allen Menschen in Deutschland gemacht werden - die Entscheidung trifft ein Fachkomitee.

Es ist möglich, dass einzelne Einträge auch für die internationalen Welterbe-Listen der Unesco vorgeschlagen werden. Seit letztem Jahr steht da zum Beispiel das Hebammenwesen aus Deutschland drauf.