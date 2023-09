Venedig entkommt doch noch mal der Unesco-Einstufung als "gefährdetes Welterbe".

Das Welterbe-Komitee tagt gerade in Riad in Saudi-Arabien und wollte Venedig eigentlich auf die Liste setzen. Jetzt hat das Komitee sich aber doch dagegen entschieden. Grund ist, dass Tagestouristen in Venedig bald Eintritt zahlen müssen. Die Fachleute der Unesco hatten die Stadtverwaltung vorher kritisiert und gesagt, dass die Stadt nicht genügend geschützt werde, besonders vor den Folgen des Massentourismus.

Der Gemeinderat von Venedig hatte deshalb diese Woche eine Gebühr von fünf Euro beschlossen - für Touristinnen und Touristen, die nicht dort übernachten. Ab dem nächsten Frühjahr soll die Regel gelten - erst mal an 30 Tagen, an denen normalerweise besonders viele Besucher kommen. Später soll die Regel ausgeweitet werden.

Vor zwei Jahren konnte Venedig die Einstufung als gefährdetes Unesco-Welterbe schon mal abwenden. Damals dank strengerer Regeln für Kreuzfahrtschiffe.