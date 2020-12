Die Menschen in Finnland sind Sauna-Fans - auf 5,5 Millionen Einwohnende kommen schätzungsweise drei Millionen Saunen. Im Winter folgt auf das Schwitzen in der Sauna gerne ein Bad in einem Eisloch.

Jetzt gehört die finnische Saunakultur zum immateriellen Kulturerbe. Die Unesco sagt, ein Sauna-Gang sei viel mehr als Körperpflege - es gehe auch um eine Reinigung des Geistes und ein Gefühl der inneren Ruhe. Auch finnische Politikerinnen und Politiker nutzen die Sauna gerne für Gespräche, zu Zeiten des Kalten Kriegs wurde die "Sauna-Diplomatie" sogar ein fester Bestandteil der Beziehungen zu Sowjet-Russland. Außer der finnischen Sauna-Kultur hat die Unesco noch weitere Dinge auf die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen: das chinesische Tai Chi - die Bewegungslehre und Kampfkunst gilt in China als Volkssport. Außerdem das europäische Bauhüttenwesen, das sich seit dem Mittelalter um den Erhalt von historischen Kathedralen kümmert, wie zum Beispiel dem Kölner oder Naumburger Dom.