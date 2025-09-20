Was richtig oder falsch ist, weiß eine KI nicht - sie hat kein Bewusstsein für Recht und Unrecht.

Und das machen sich Menschen im Zweifelsfall zunutze. Das hat ein Forschungsteam, unter anderem von der Uni Duisburg-Essen herausgefunden. In Tests verglichen die Forschenden, wie sich Menschen verhielten, wenn sie selbst ehrlich sein sollten - und wie, wenn sie stattdessen eine KI für sich antworten ließen. Es zeigte sich, dass Menschen weniger Skrupel hatten zu lügen, wenn eine KI das für sie übernahm. Das schaffte offenbar eine bequeme moralische Distanz zwischen den Menschen und ihren Handlungen.

Die Forschenden warnen davor, dass es insgesamt mehr unethisches Verhalten geben könnte, je mehr Aufgaben wir an KIs delegieren.



