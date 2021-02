Ein Forschungsteam hat dafür veröffentlichte Daten und Informationen von nationalen Luftfahrtbehörden in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA ausgewertet.

In Australien waren vor allem Fledermäuse betroffen, in Deutschland, Kanada und Großbritannien Kaninchen und hundeähnliche Raubtiere. Insgesamt hat es von kleinen Wühlmäusen bis zu großen Giraffen schon viele verschiedene Tiere auf der ganzen Welt getroffen. Die Forschenden schreiben, dass dies sowohl Auswirkungen auf den Naturschutz als auch auf die Sicherheit der Passagiere und die Wirtschaftlichkeit der Fluggesellschaften hat. Deshalb sei es wichtig zu wissen, welche Tiere in der Umgebung eines Flugplatzes leben, um solchen Zusammenstößen effektiv vorbeugen zu können.

Die Studienergebnisse wurden im Fachmagazin Mammal Review veröffentlicht.