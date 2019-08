Nach mehreren tödlichen Unfällen dürfen in der US-Stadt Atlanta nachts keine E-Tretroller und E-Bikes mehr vermietet werden.

Wie das Portal heise.de berichtet, gilt das Verbot von 21 bis 4 Uhr. Außerdem hat der Bürgermeister der Stadt neue Lizenzen angekündigt. Es soll weniger Anbieter geben, die müssen ein Zitat - sichereres und ordentliches System versprechen.

E-Scooter gibt es in Atlanta seit Mai, seitdem starben vier Nutzer bei Unfällen. In der Stadt Nashville sind die Miet-Roller gleich wieder ganz verboten worden, nachdem ein Betrunkener Fahrer überfahren wurde.

Auch in Frankreich will die Regierung die Vorschriften verschärfen. Im Verkehrsministerium gab es dazu heute eine erste Sitzung. Vor allem in Paris gibt es Probleme mit den vielen E-Tretrollern. Mittlerweile sind es dort 20.000 von vielen verschiedenen Anbietern. Sie werden auch viel von Touristen genutzt.