Bei Dreharbeiten zu einem Western-Film hat der US-Schauspieler Alec Baldwin offenbar aus Versehen eine Kamerafrau erschossen.

Ein Sprecher der Produktionsfirma hat bestätigt, dass es einen tragischen Unfall gab, bei dem versehentlich ein Schreckschussrevolver abgefeuert wurde. Der zuständige Sheriff hat später erklärt, dass Baldwin selbst geschossen habe. Die Munition wird jetzt untersucht - aber auch Platzpatronen können aus der Nähe tödlich sein. Der Regisseur des Filmes ist bei dem Vorfall auch verletzt worden - er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Es gab schon Todesfälle bei Dreharbeiten

In den USA können an Filmsets auch echte Waffen mit Platzpatronen verwendet werden, wenn sie eigentlich nur als Requisite gedacht sind. Dabei ist es in der Filmgeschichte auch schon früher zu tödlichen Unfällen gekommen: 1993 wurde Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee, durch eine Pistole erschossen, in der unbemerkt noch Munition war. Ein anderer Schauspieler starb, als er sich eine mit Platzpatronen geladene Requisitenwaffe an den Kopf gehalten hat und so tat, als wolle er Russisches Roulette spielen.