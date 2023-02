Müdigkeit ist ein großer Risiko-Faktor für Verkehrsunfälle. Das gilt nicht nur beim Auto-, sondern auch beim Skifahren.

Ein Forschungsteam aus Österreich arbeitet an einem intelligenten Skischuh, der seinen Träger oder seine Trägerin so ähnlich wie ein Müdigkeitsalarm im Auto warnen soll - bevor es zu einem Unfall kommt. Wie die Zeitung Der Standard berichtet, haben die Forschenden dafür Sensor-Daten von 16 Testpersonen gesammelt, die zehn Mal eine alpine Skiabfahrtsstrecke runterfuhren.

Atemrate und Schwünge werden überwacht

Ausgewertet wurden Dinge wie die Atemrate oder die Genauigkeit bei den Skischwüngen, außerdem wurden die Testpersonen nach jeder Abfahrt befragt, wie erschöpft sie sich fühlen. In den Daten suchen die Forschenden nach Unregelmäßigkeiten, die als Frühwarnzeichen für Müdigkeit dienen könnten.

Am Ende könnte dann ein Ton-Signal im Skihelm anspringen oder ein Farb-Signal auf dem Ski. Die Forschung läuft noch, für diesen Winter sind weitere Tests mit Skischulen in Österreich geplant. Ein Ski-Hersteller hat aber schon Interesse an dem Warnsystem angemeldet.