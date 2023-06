Erst werden die Augen schwer, dann fallen sie zu und schon ist es passiert.

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, weil Menschen am Steuer in einen Sekundenschlaf fallen. In Autos gibt's schon einige Anti-Müdigkeitsalarme, die das Einschlafen verhindern sollen. Aber bisher konzentrieren sich diese Systeme auf die Augen: Sie erkennen Anzeichen eines Sekundenschlafs zum Beispiel, weil sich die Augen schließen oder sich der Durchmesser der Pupillen verändert.

Jetzt haben Forschende der Uni Hiroshima das Phänomen genauer untersucht und dafür Dashcam-Aufnahmen von Lastwagenfahrern ausgewertet. Konkret: Die Aufnahmen aus 52 echten Unfällen. Dabei entdeckten die Forschenden weitere Merkmale, die vorab auf einen Sekundenschlaf hinweisen: zum Beispiel fehlende Körperbewegungen und das Entspannen der Rücken- und Nackenmuskulatur.

Die Forschenden sagen: Neue Anti-Müdigkeitsalarme sollten außer den Augen auch den gesamten Körper des Fahrers einbeziehen und das Fahrzeugverhalten.