Bei komplizierten Knochenbrüchen ist es wichtig, dass die Knochen fixiert werden, damit sie wieder richtig zusammenwachsen.

Dafür werden Schienen oder Gerüste außen angebracht und durch die Haut an den Knochen fixiert, um sie so an ihrer Position zu halten. Solche Haltesysteme sind nicht billig und auch nicht überall auf der Welt zu haben.

Ein Wissenschafts-Team vom Imperial College in London hat jetzt eine günstige und einfache Alternative entwickelt und im Fachmagazin Frontiers in Medical Technology vorgestellt. Das System besteht aus Stangen, Schrauben und Klemmen, die vor Ort hergestellt werden können. Dafür wird einmalig ein Werkzeugsatz geliefert, der es ermöglicht, das medizinische Gerät immer wieder schnell und präzise aus gut verfügbarem Material zu bauen. Dann können Chirurgen die Halterung an den Knochen anbringen.

Nach erfolgreichen Tests wird das Knochen-Set gerade in Sri Lanka, Gaza und der Ukraine erstmals eingesetzt. In Sri Lanka sollen vor allem Unfallopfer behandelt werden - in Gaza und der Ukraine geht es um Verletzungen aus Schusswaffen.