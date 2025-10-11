Erst diese Woche hat die Bundesregierung neue Regeln für E-Scooter auf den Weg gebracht - doch reicht das?

Die Bußgelder werden zum Beispiel an die fürs Fahrradfahren angeglichen - und für neue Akku-Roller sollen bald Blinker Pflicht sein. Der Unfallforschung geht das noch nicht weit genug. Denn laut dem Statistischen Bundesamt hat sich die Zahl der Unfälle mit Scootern letztes Jahr um mehr als ein Viertel erhöht, auf fast 12.000. Es gab auch 27 Todesopfer.

Gefährlich wird es laut einer Studie der Björn-Steiger-Stiftung, wenn Fahrer oder Fahrerin Alkohol trinken. Viele Unfälle passieren aber auch nüchtern, durch Hängenbleiben am Bordstein - weil E-Scooter oft kleine Räder haben. Ein Forscher der Stiftung fordert deswegen größere Räder - und: eine Art Führerschein-Pflicht, zum Beispiel wie fürs Mofa-Fahren, ohne praktische Prüfung.