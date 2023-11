Die Uniklinken Bonn und Münster erforschen mögliche Ursachen bei männlichen Spermien. Im Test mit Mäusen haben sie bestimmte Proteine untersucht, die quasi einen Schutzpanzer um den Spermienkopf herum bilden: die Cylicine. Fehlte von ihnen eine Variante, war der Schutzpanzer brüchig und eine Befruchtung führte seltener zu Schwangerschaften der Mäuse und wenn, dann zu einem kleineren Wurf. Fehlten Kopien dieser Proteine, war die männliche Maus komplett unfruchtbar.

Die Forschenden glauben, dass es bei Menschen ähnlich ist. In einer Fallstudie konnten sie schon nachweisen, dass der untersuchte, unfruchtbare Mann ebenfalls fehlerhafte Cylicine produzierte und damit kaputte Schutzpanzer. Deshalb empfehlen die Forschenden bei männlicher Unfruchtbarkeit, diese Proteine testen zu lassen. Und sie geben etwas Hoffnung, weil es sich hier nur um einen Fehler in der Schutzhülle handele und nicht um einen im Erbgut. Bei Betroffenen könnte möglicherweise eine Befruchtung funktionieren, wenn der intakte Spermienkopf in eine gesunde Eizelle verpflanzt wird.