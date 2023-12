Manchmal versuchen Forschende gar nicht erst zu verstecken, dass sie Science-Fiction-Fans sind.

Das Team um einen Biologen aus Ungarn hat jetzt einer Pilzart einen Namen aus dem Science-Fiction-Epos "Dune" gegeben. Benannt wurde sie nach den riesigen Sandwürmern, die auf dem Wüstenplaneten dort leben. In den Romanen ist das der Shai-Hulud-Wurm - der Pilz heißt jetzt Tulostoma shaihuludii.

Die Verbindung zu den Sandwürmern kommt wohl zum einen dadurch, dass die Pilze in der Puszta vorkommen, der sandigen Steppe Ungarns; zum anderen liegt es aber auch an der Form der Pilze. Der Stiel ihres Fruchtkörpers ist geneigt, dazu kommt ein runder Schirm - wie die Sandwürmer in der Geschichte, wenn sie sich über ein mögliches Opfer erheben.

