In Ungarn hat der Kulturminister den Direktor des Nationalmuseums gefeuert - wegen eines Streits über die World Press Photo-Ausstellung in Budapest.

Darin ist auch eine Fotoserie über eine Gemeinschaft älterer LGBTQ+-Menschen auf den Philippinen zu sehen. Aus Sicht der rechtspopulistischen ungarischen Regierung verstoßen die Bilder gegen ein umstrittenes Gesetz, das queere Inhalte in Ungarn einschränkt. Vor einer Woche hatte die Regierung deshalb schon verboten, dass Minderjährige die Ausstellung im Nationalmuseum besuchen.

"Sexuelle Propaganda"

Mit dem Gesetz will die ungarische Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban nach eigenen Angaben Kinder vor "sexueller Propaganda" schützen. Es verbietet zum Beispiel Filme und Literatur, in der es um Homosexualität geht. In der EU gibt es daran scharfe Kritik. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer Schande.