Aller Kritik zum Trotz weitet Unganrs Regierungschef Victor Orban offenbar seinen Einfluß auf die Hochschulen im Land aus.

Die Opposition warnt vor neuen Gesetzen, die Orban mit seiner Regierungspartei grad verabschiedet hat. Damit werden den Angaben zufolge elf staatliche Universitäten an private Stiftungen übergehen. Die wurden extra neu gegründet und sollen neben den Hochschulen auch mehrere Kultureinrichtungen übernehmen.

Die Oppositionsparteien glauben, dass Orban so vorbauen will für den Fall, dass er im nächsten Jahr abgewählt wird. Über den Umweg der Stiftungen könnte er dann nämlich weiter in der Kultur- und Bildungspolitik Ungarns mitmischen.

Denn in den Stiftungsräten sollen künftig auf unbestimmte Zeit Mitglieder seiner Fidesz-Partei sitzen. Laut ungarischen Medien werden gerade staatliche Vermögenswerte im Gesamtwert von rund drei Milliarden Euro auf die neuen Stiftungen übertragen - darunter Schlösser, touristische Einrichtungen und Grundstücke.