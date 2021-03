In Ungarn impft jetzt auch der Osterhase gegen Corona - aber nur mit Schoko-Impfstoff.

Ein Konditor verkauft Schokoladenhasen mit Schokospritze. Er will nach eigenen Angaben so auf die richtigen Impfungen aufmerksam machen und sagt, dass die ein Ausweg aus der Pandemie seien. Der Konditor in Ungarn hofft auch, dass er bald selbst seine Corona-Impfung bekommt. Wen die Schokohasen mit Spritze stören, der kann in seinem Laden auch ganz normale Osterhasen kaufen.

Letztes Jahr lief das Geschäft des Konditors wegen Corona schlecht. Um für mehr Umsatz zu sorgen, hatte er Weihnachtsmänner mit Mundschutz verkauft. Ähnliche Aktionen gab es auch in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland. Dafür gab es im Netz teils heftige Kritik.