Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft Maja T. vor, linksextrem zu sein und vor zwei Jahren in Budapest bei Angriffen auf Rechtsextremisten mitgemacht zu haben. Ihr drohen in Ungarn bis zu 24 Jahre Haft. Bei der Vorverhandlung in Budapest sagte Maja T., sie werde in einem Land angeklagt, in dem sie als nicht-binäre Person Maja nicht existiere. Sie berichtete von Einzelhaft in einer Zelle mit Kakerlaken und Bettwanzen.

Maja T. wurde Ende 2023 in Berlin festgenommen und später von den deutschen Behörden an Ungarn ausgeliefert. Vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass ihre Auslieferung nicht zulässig war. Das Gericht glaubt den Zusagen aus Ungarn nicht, wonach non-binäre Personen keine Diskriminierung oder Gewalt in Gefängnissen zu befürchten haben.