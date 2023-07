In Ungarn wird über ein Gesetz diskutiert, das es verbietet, queere Bücher an unter 18-Jährige zu verkaufen.

Das Gesetz bestimmt, dass zum Beispiel Bücher, die Homosexualität als Thema haben, in Buchhandlungen in einer geschlossenen Verpackung angeboten werden. Ungarns zweitgrößte Buchladen-Kette ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil eine beliebte queere Graphic Novel offen zugänglich in der Jugendbuch-Abteilung stand. Das Unternehmen musste wegen des Comics 35.000 Euro Strafe zahlen.

Proteste gegen Gesetz

Gegen das Gesetz regt sich auch Widerstand. Die Buchladen-Kette will die Strafe nicht akzeptieren und wieder vor Gericht ziehen. Einige Läden verpacken LGBTQ+-Bücher jetzt als Protestaktion in Klarsichtfolie - statt in geschlossene Verpackungen. Und in der ungarischen Hauptstadt Budapest haben Studierende jetzt kostenlose Bücher verteilt, die unter das Gesetz fallen.