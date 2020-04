Ungarn will Gesetze im Bezug auf Transgender und Intersexuelle ändern – das sorgt für Kritik aus dem EU-Parlament.

60 Europa-Abgeordnete haben der Agentur Reuters zufolge einen Brief unter anderem an die ungarische Justiz-Ministerin geschrieben. Darin warnen sie, wenn Menschen nicht mehr die Chance haben, in offiziellen Dokumenten ihr Geschlecht zu ändern, drohen Transgendern und Intersexuellen noch mehr Diskriminierung und Angriffe.

Den Gesetz-Entwurf dazu hat die Regierungspartei Fidesz eingebracht. Darin steht, dass beispielsweise in Geburts- oder Heiratsurkunden in Zukunft immer das bei der Geburt festgestellte Geschlecht stehen soll – was dann auch für Pass und Führerschein gilt. Es gäbe nicht mehr die Möglichkeit, das zu verändern, wenn Menschen ihre Geschlechtszugehörigkeit wechseln oder anpassen.

Einer der Unterzeichner des Briefs ist der Co-Präsident der informellen LGTBI-Gruppe im EU-Parlament, die seit Wochen die Pläne in Ungarn kritisiert. Er sagte der Agentur Reuters, dass Ungarns Umgang mit Transgendern und Intersexuellen nicht akzeptabel sei in einem EU-Mitgliedsland.

Laut der Organisation Transgender Europe ist es abgesehen von Zypern in allen EU-Ländern möglich, das rechtliche Geschlecht zu ändern.