In Ungarn hat Regierungschef Viktor Orban eine etwas ungewöhnliche Klimaschutzmaßnahme angekündigt: Der rechtskonservative Politiker will für jedes Neugeborene zehn Bäume pflanzen lassen.

Durch diese Maßnahme sollen die Waldflächen in Ungarn bis zum Jahr 2030 um 27 Prozent wachsen. Orban hat das gestern in seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt. Im nationalen Energie- und Klimaplan der Regierung steht, dass bis 2030 die Energie des Landes zu 90 Prozent klimaneutral erzeugt werden soll. Unter anderem ist geplant, stärker auf Atomkraft und Sonnenenergie zu setzen. Ab 2022 sollen in den meisten Städten Ungarns nur noch Busse mit Elektroantrieb fahren. Umweltschutzmaßnahmen in kleinen und mittelgroßen Betrieben sollen staatlich gefördert werden.

Kritiker sind misstrauisch. Sie zweifeln an den Plänen. Denn bisher hatte Orbans Regierung den Klimaschutz immer wieder infrage gestellt.