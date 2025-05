Auf der Welt geht's ungerecht zu - auch in Sachen Klimakrise.

Das zeigt nochmal eine aktuelle Studie, erschienen im Fachmagazin Nature Climate Change. Das Forschungsteam beschreibt, wie sich das Klima zwischen 1990 und 2020 verändert hat - wie stark Temperaturen gestiegen sind, wie sich das Risiko für Extremwetter-Ereignisse erhöht hat. Dann hat das Team mit einer neuen Methode umgerechet, welchen Anteil bestimmte Bevölkerungsgruppen daran haben.

Die Forschenden kommen zu dem Ergebnis: Für zwei Drittel der gemessenen Klimaveränderungen sind die oberen zehn Prozent der Welt verantwortlich - das sind vor allem Reiche und Superreiche aus den USA, der EU, aus Indien und China. Würden dagegen alle Menschen so leben wie die ärmere Hälfte der Welt, wäre die globale Temperatur in den letzten gut 30 Jahren kaum gestiegen. Aber es sind genau diese Menschen, Leute mit wenig Einkommen im globalen Süden, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden.