Stell dir vor, aus deinem Körper würde ein Champignon wachsen.

So ähnlich geht es einem Frosch, den ein Biologe der Umweltorganisation WWF in Indien entdeckt hat. In einem Fachmagazin beschreibt er den Fund als sehr ungewöhnlich. Ihm sei kein anderer Fall bekannt, bei dem der Fruchtkörper eines Pilzes aus einem lebenden Frosch herausrage. Der Frosch war in einer Gruppe von 40 Artgenossen unterwegs - und der einzige mit einem Pilz.