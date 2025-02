Letzte Nacht sind über Deutschland ungewöhnliche Lichter am Himmel zu sehen gewesen - einige Menschen haben deshalb auch bei der Polizei angerufen.

Jetzt ist klar: Was da zu sehen war, war wohl ein Teil einer Falcon-9-Rakete des Weltraumunternehmens SpaceX. Das Weltraumkommando der Bundeswehr sagt, dass Teile der Raketenstufe in der Atmosphäre verglüht sind. Sie flogen dabei auch über Deutschland, in einer Höhe von 80 bis 100 Kilometern.

Es gibt allerdings bisher keine Hinweise darauf, dass auch Trümmerteile hier runtergekommen sind. Gelandet sind die Reste der Rakete vermutlich am Ende im Pazifik.

Erste Raketenstufe landet, die zweite verglüht

Auf seiner Internetseite gab das Raumfahrt-Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk bekannt, dass eine Falcon 9 um 0.21 Uhr deutscher Zeit 23 Starlink-Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn brachte.



Bei der Falcon 9 wird die erste Raketenstufe - der sogenannte Booster - wieder gelandet. Die zweite Raketenstufe verglüht in der Atmosphäre.