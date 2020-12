Fast 84.000 Dollar für die Überreste eines Säbelzahntigers.

So viel Geld hat ein privater Sammler aus der Schweiz bei einer Auktion in Genf geboten. Er ist jetzt stolzer Besitzer des Skeletts, das fast 40 Millionen Jahre alt sein soll. Das Säbelzahntiger-Skelett ist 1 Meter 20 lang und war vor etwa einem Jahr auf einer Ranch in den USA gefunden worden.

Versteigert wurden außerdem der Zahn eines Tyrannosaurus Rex für mehr als 6.000 Dollar und eine 85 Zentimeter lange Flosse eines Mosa-Saurus aus der Kreidezeit, die für fast 8.000 Dollar den Besitzer wechselte.

Paläontologen kritisieren, dass versteinerte Pflanzen und Tiere keine dekorativen Sammlerobjekte seien. Sie sollten stattdessen als Zeugnisse der Evolution des Lebens auf der Erde erforscht und in Museen ausgestellt werden.