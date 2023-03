In den fünf am schlechtesten bezahlten Berufen in Deutschland arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer.

Die Rheinische Post berichtet, dass der Frauenanteil in diesen Jobs teilweise bei fast 80 Prozent liegt. Sie beruft sich dabei auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion an das Bundesarbeitsministerium.

Zu den Berufen, die durchschnittlich am schlechtesten bezahlt werden, gehören zum Beispiel Jobs im Supermarkt, in Blumenläden oder in Kosmetik-Studios. Auch Jobs in der Gastronomie oder rund um Reiterhöfe zählen dazu.

Bestbezahlte Jobs: Meistens Männer

Anders sieht es in den fünf Branchen aus, die in Deutschland am besten bezahlt werden. Dort sind deutlich weniger Frauen zu finden. Mit einer Ausnahme: Unter den Ärzten und Ärztinnen ist der Anteil relativ gleich hoch. Piloten (6,5% Frauenanteil), technische Forschende (14,8 Prozent) oder Geschäftsführer (22 Prozent) sind dagegen immer noch meistens eher männlich.