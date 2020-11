Wenn man hört, dass Menschen wegen Folgen des Klimawandels ertrinken, dann denkt man vielleicht erst mal an steigende Meeresspiegel.

Der Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur trägt aber auch zu milderen Wintern bei. Und damit steigt offenbar die Gefahr, auf Eisflächen einzubrechen. Forschende aus Kanada haben in einer Studie untersucht, bei welchen Temperaturen die meisten dieser Unfälle passieren. Sie schreiben, dass Unglück auf Eisflächen generell zunehmen, wenn sich die Temperaturen von Minusgraden dem Nullpunkt nähern. Bei null Grad gab es in der Statistik fünfmal mehr Tote als an kälteren Wintertagen.

Der Klimawandel spielt laut den Forschenden deshalb eine Rolle, weil es durch ihn öfter Tauwetter und Regen im Winter gibt. Dadurch ist das Eis nicht mehr so stabil, wie wenn es lange friert. Außerdem dauert es am Anfang des Winters länger, bis es richtig kalt wird – und wird dann eher wieder warm.

Das Problem ist in Ländern mit Polarregionen und kalten Wintern am größten. Die meisten Unfälle gab es Kanada, wo viele Menschen zum Fischen aufs Eis gehen. Aber auch in Deutschland ertrinken im Schnitt 20 Menschen pro Jahr im Eis – die meisten im März.