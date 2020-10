Weltweit setzen sich Studierende dafür ein, dass ihre Universitäten klimafreundlicher werden.

An der Uni Cambridge in England hatten sie jetzt Erfolg. Die Uni-Leitung hat erklärt, dass sie die Treibhausgas-Emmission in den nächsten 18 Jahren auf null senken will.

Der Plan betrifft einerseits direkt das Leben auf dem Campus - wie Heizung und Elektrizität. Vor allem aber geht es um die Beteiligungen des Stiftungsfonds der Uni Cambridge. Der verfügt über umgerechnet fast vier Milliarden Euro - er ist damit einer der größten Uni-Fonds in Europa.

Die Anteile an Unternehmen für fossile Brennstoffe sollen in den nächsten Jahren verkauft werden, dafür will die Uni mehr in erneuerbare Energien investieren. Bis 2038 will die Uni nur noch in Geschäfte investieren, die eine ausgeglichene Klimabilanz aufweisen.

Die britische Regierung hat ähnliche Pläne für das gesamte Land: Das soll bis 2050 klimaneutral werden.